محافظ المنيا يهنئ مدير أمن المنيا الجديد

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة للواء محمد مصطفى ضبش ، على توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن المنيا، خلفا للواء أسامة عبد العظيم الذى تولى مهام مساعد وزير الداخلية لمنطقة البحر الأحمر و قنا.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر مديرية أمن المنيا ، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد لمدير الأمن الجديد، مؤكداً، على أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن وتحقيق الإنضباط، واستقرار البلاد تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب مواجهة الإرهاب ، وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصرنا الغالية، ونشر الأمن والاستقرار لدعم التنمية في مختلف المجالات.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية ، بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً ، إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتى في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، فضلاً عن أهمية التنسيق والتعاون المتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل إعلاء و رفعة وطننا الغالى، ولتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية.

من جانبه، أعرب مدير أمن المنيا، عن خالص شكره وتقديره للمحافظ ، على هذه اللفتة الطيبة بتهنئته بتولي مهام المسئولية الجديدة، والتي تعكس حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكداً، استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية.