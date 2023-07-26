السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة أجنبي بالإكراه في قصر النيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، شابًا بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة شاب أجنبي بالإكراه.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من سائح من شاب يحمل جنسية إحدى الدول، أفاد فيه بتعرفه على شاب مصرى عن "عبر الإنترنت"، وطلب منه الشاب الحضور إلى مصر لاستضافته.

وأضاف المجنى عليه انه تقابل مع المتهم واستقل معه سيارته واصطحابه إلى أحد الفنادق حتى فقد وعيه وعقب استفاقه من الوعى اكتشف سرقة مبالغ مالية دولارات ويورو وفيزا كارت، تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه واحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.