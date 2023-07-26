صورة لأحد شواطئ دهب تصدم جمهور الشوشيال.. شاهد

اثارت صورة لجرار زراعي على أحد شواطىء دهب سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدا أن صاحبها استخدمه كوسيلة نقل اضطرارية إلى الشاطيء لتصفه التعليقات الساخرة على السوشيال "بيتش باجي" الغلابة.

وتعاني منطقة دهب من أزمة عدم وجود مواصلات داخليه بدهب بخلاف سيارات الدوبل كابينة والنقل مما قد يضطر المواطنين أو سائقي هذه المعدات لاستخدامها كوسيلة انتقال للاجونا ووادي جني لارتفاع أجرة المواصلات الأخرى.

ضوابط لدخول الشواطئ

فيما انتقد علي شاطئ اللاجونا المشهد ، مطالبين بوجود ضوابط لدخول الشواطئ وتوفير مواصلات داخليه بشكل حضاري مثل الطفطف والتاكسي صديق البيئة والاتوبيسات التي تعمل بالغاز ومطالبين بوجود وسيلة نقل جماعية بشكل حضاري للجميع بدهب .

بينما هناك من رفض انتقاد الصورة واعتبر الجرار الزراعي وسيلة انتقال للعاملين في بعض القطاعات والذي يستخدم في جر الكابلات في الوديان الصعبة .

الإقبال على شواطىء دهب

وتُجدر الإشارة إلى أن شواطىء دهب تشهد اقبال غير متوقع من كل الفئات المصرية، بحسب خبراء السياحة، حيث يستمتع السياح المصريين برحلات السفاري والعشاء البدوي والغطس ومحمية ابو جالوم ومنطقة البلوهول وبالتجول على ممشى دهب السياحي.

ويرى خبراء السياحة أن مدينة دهب من أبرز الوجهات السياحية في مصر التي تنعم بإقبال كبيرحيث الطقس الممتع وتنوع المنتج السياحي علاوة على الأسعار التي تناسب الجميع، مشيرا الى إن دهب يقبل عليها الشباب وطلاب الجامعة، لأن لها طبيعة خاصة تجذبهم فهي مدينة سياحة الشباب .