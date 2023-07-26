وفاة سائق في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالشرقية

على يد زوج شقيقته..

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة بنطاق دائرة مركز أبوكبير في محافظة الشرقية، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالجهة اليسرى من البطن على يد زوج شقيقته بسبب خلافات النسب بينهما .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى بوصول، "م. م. م" 34 عامًا، سائق ومقيم بمركز أبوكبير، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالجهة اليسري من البطن وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أوضحت من التحريات الأولية، قيام "أ. ح. م" 50 سنة عاطل، زوج شقيقة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه، إثر خلافات عائلية نشبت بينه وبين زوجته شقيقة السائق المتوفى، والتى تركت منزل الزوجية قبل الواقعة بأيام، وقام المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفي الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم.