عصابة قرصنة القنوات الفضائية المشفرة تقع في قبضة الأمن

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين، وبحوزتهما (44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع – 2 كابينة شبكة – 5 كروت تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية).

تعديلات فى أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة فى البث الفضائى

كما واجهت قوات الأمن المتهمين وأقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة فى البث الفضائى، وإعادة عرضها للمواطنين مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته إتجاهه، فأحدث إصابته الـمُشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخصان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- دراجة نارية) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه بالضرب "دون تحرير محضر بالواقعة" مما آثار حفيظته وعقد العزم على التعدى عليه انتقامًا منه، فقام بالاتفاق مع الثاني على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجنى عليه وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وبسؤال المتهم الثانى أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.