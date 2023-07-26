محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز بتكثيف حملات النظافة والتجميل

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز أولاد صقر بحملة نظافة داخل المدينة ورفع القمامة من الشوارع ونقل القمامة إلى المقالب العمومية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بحملـة لـــرش الـــرزاز للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بــشـــوارع المـديــنــة بمنطقه شارع الحدادين وأرض المحلج حفاظاً على البيئة من التلوث والاإراض المعدية.

ونفذت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة الإشغالات والكتل الخرسانية بشارع القومية لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، فضلاَ عن استكمال أعمال البلدورات بشارع أحمد إسماعيل بالقومية وذلك تمهيداً لعملية الرصف والتي تأتي ضمن خطة التطوير التي تشهدها منطقة القومية.

كما قامت رئاسة الحي بوقف أعمال تكسير بالمخالفة لأعمدة خرسانية وكمر بأحد المنازل بشارع مساكن القدس بالقومية، وتم التحفظ على المعدات المستخدمه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المارة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق، فضلا عن إستمرار أعمال النظافة بالأماكن الآتية (الشارع الرئيسي - الواجهة - مدخل بوابة مجلس مدينة الحسينية - النافورة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام بنك القاهرة - الساحة الشعبية - شارع المرور - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام المواقف - شارع المركز - شارع ترعة سراج ) بمدينة الحسينية للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

كما تابعت رئاسة مدينة صان الحجر أعمال النظافة والتطهير اليومية ورفع تجمعات القمامة من الشوارع والميادين، حيث تم تجميع ونقل 18 طن من القمامة بمنظومه الجمع المنزلى والشوارع ومتابعة النظافة اليوميه بالاحياء، كما تم رفع الاشغالات من مدخل المدينة بجوار البوابة ومنع تواجد الباعه الجائلين بالطريق الرئيسى المؤدي الي داخل المدينة، وإزالة اللافتات والخيام بمنطقه السوق القديم وقامت لوادر الحملة الميكانيكية بتمهيد الطريق، كما قام قسم الإنارة العامة بعمل صيانة دورية لإعمدة الإنارة بالمنطقة الإثرية وتغير الاسلاك التالفة والمتهالكة وتغير الخلايا الضوئية المعطلة وإظهار الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة الاثرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برش البعوض والناموس بمناطق ( شارع سعد زغلول - شارع عمرو بن العاص -وشارع بوسعيد - أبوحماد البلد ) حفاظاً علي بيئة صحية مناسبة للمواطنين.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق أعمال النظافه اليومية لإزالة تراكمات القمامة لخلق جو بيئي نظيف ورفع الإشغالات و الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية لعدم إعاقة حركه المارة في الشوارع وإجراء الصيانه اللازمة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب قطع غيار اللازمة وترشيد استهلاك الطاقه ورش شوارع بندر مشتول السوق حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.