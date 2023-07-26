قناة السويس.. الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًّا بعنوان: “قناة السويس.. الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية”.

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تتميز قناة السويس بموقع جغرافي فريد:

تتميز قناة السويس بموقع جغرافي فريد يجعلها أقصر الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، فهي القناة الملاحية العالمية المهمة التي تصل بين البحرين المتوسط والأحمر.

ذكر التقرير، أن هذا الموقع يضفي على قناة السويس طابعًا من الأهمية الخاصة لمصر والعالم، إذْ تقدم القناة خدماتها للسفن العابرة لها متمثلة في اختصار زمن الرحلة ومسافتها، وما يترتب على ذلك من توفير في تشغيل السفن وزيادة الرحلات السنوية للسفن.

تطوير حركة التجارة بحرًا بين العالم:

وأسهمت قناة السويس على مدى أكثر من قرن ونصف القرن في تطوير حركة التجارة بحرًا بين العالم، وتعتبر الشريان العالمي الرئيسي للتجارة البحرية العالمية وماضيها مليء بالأحداث والمواقف، وكانت في بدايتها تحمل ما يقرب من 3 آلاف طن عن السفن، وفي الوقت الحالي استطاعت القناة أن تحمل أكثر من 240 ألف طن، وذلك يعد من أبرز مراحل تطور القناة وأهميتها باعتبارها واحدة من أهم مراكز الملاحة العالمية.

