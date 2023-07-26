مهرجان الأوبرا الصيفي 2023| هشام خارما على المسرح الكبير الليلة

يحيي الموسيقي الشهير هشام خارما، الليلة، حفلًا جديدًا وذلك ضمن فعاليات مرهجان الأوبرا الصيفي والذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي وأشهر أصوات الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير بأوبرا القاهرة.

فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء 2023

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة الإسكندرية والذى ياتى ضمن برنامجها الفني خلال فترة الصيف ويبدأ فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

أحيا الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ، فيروز، صباح، محمد رشدي، وردة، أم كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر، ياسر سليمان، محمد حسن، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي.

ومن الجدير بالذكر ان فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية تبدأ مساء الأربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتضم أشكالا فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار أربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.