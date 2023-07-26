أسامة ربيع: 93% من سفن العالم تمر بقناة السويس (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ تأميم قناة السويس في عام 1956م واحدة من أهم الملاحم التي سطرها الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن القناة مرت بمراحل كثيرة من التطوير بعد التأميم، لافتًا إلى أن 93% من سفن العالم كله تمر بقناة السويس.

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لم يحدث أي تطوير في المجرى الملاحي حتى عام 1956م

وأضاف “ربيع” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه حتى عام 1956م لم يكن يحدث أي تطوير في المجرى الملاحي وكان يتم استغلال القناة دون الإنفاق على تطويرها، وبالتالي فإن تصنيفها انخفض قبل التأميم.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه مع بداية التأميم بدأ التطوير يتم في القناة، حيث اهتم بها رؤساء الجمهورية مثل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، بالإضافة إلى الملحمة الكبرى المتمثلة في قناة السويس الجديدة.

رفعت قناة السويس الجديدة تصنيف القناة

وأكد، ان التطوير لم يتوقف، حيث رفعت قناة السويس الجديدة تصنيف القناة، كما أصبحت السفن الكبيرة تعبر في القناة، بالإضافة إلى الجيل الرابع من السفن.

