زعماء العالم  في بطرسبرح بالقمة الروسية الأفريقية .. تفاصيل

يستضيف الدب الروسي الآن زعماء وقادة العالم، للمشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي تعقد في سانت بطرسبرج يومي 27 و 28 يوليو، والتي من المزمع أن تتضمن توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة.

كشفت روسيا ، أن 49 من أصل 54 دولة أفريقية ستشارك في القمة، 17 منها تشارك على مستوى رئيس الدولة، فضلًا عن عقد هناك اجتماعات ثنائية عديدة، حيث يعقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لقاء كل زعماء الدول الأفريقية بحسب تصريحات مساعد الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف في مؤتمر صحفي في موسكو.

نظام عالمي جديد

وأعلن أوشاكوف ، إن بوتين سيلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقادة بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو وإريتريا وغينيا بيساو وليبيا ومالي وموزمبيق والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندا وزيمبابوي، وكذلك مع رئيس الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد.

ولفت أوشاكوف، إن بوتين سيصدر "بيانا كبيرا"، ويقيم الوضع الحالي للعلاقات الدولية، بما في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد على أساس مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول المستقلة؟، منوهًا عن أن التركيز الرئيسي سينصب على آفاق مزيد من التطوير للعلاقات بين روسيا وأفريقيا، مع التركيز على المساعدة الروسية للتنمية السيادية الوطنية للدول الأفريقية، وضمان الوصول العادل إلى الغذاء والأسمدة والتقنيات الحديثة والطاقة."

كما سيكون هناك اجتماع منفصل حول أوكرانيا في إطار مبادرة السلام الأفريقية. وقال أوشاكوف إن المؤتمر سيحضره رؤساء دول ووفود رسمية من مصر وجنوب إفريقيا واتحاد جزر القمر والكونغو والسنغال وأوغندا وزامبيا.

أهداف اقتصادية وتنموية

من جهته أكد السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو: "إن القمة الروسية الإفريقية هي الثانية بعد القمة الأولى التي انعقدت عام 2019 وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك مع الرئيس الروسي بوتين".

وأضاف "النجاري"، مداخلة تليفزيونية ، أنّ هذه القمة ذات أهداف اقتصادية وتنموية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلى جانب التفاهم والتقارب السياسي بين روسيا والقارة الإفريقية الذي جرى تم التعبير عنه في القمة الأولى.