أسامة ربيع: قناة السويس لم ولن يكن لها بديل (ِشاهد)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي بالقناة مهم جدا وهو مشروع كبير وعملاق، وبخاصة أنه لم يتم تطويره منذ عام 1990 نظرا لصعوبة هذا الجزء من القناة، ولكن جرى اقتحام هذا الملف بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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زيادة عرض وعمق القناة سيساعد على استقبال السفن العملاقة

وتابع “ربيع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أننا سننتهي منه في نهاية العام الجاري، حيث نقوم بزيادة عرض وعمق هذا الجزء من القناة، وهو ما سيساعد على استقبال السفن العملاقة والأكبر حجما مما يمر بالقناة في الفترة الحالية.

صدّق الرئيس السيسي على 28 قاطرة

وواصل رئيس هيئة قناة السويس: “بالنسبة إلى الأسطول، فقد صدّق الرئيس السيسي على 28 قاطرة، وصل منهم 10 قاطرات، ورئيس الجمهورية يتابعها”.

وطمأن الفريق أسامة ربيع المصريين، قائلا، لن يكون هناك بديلا لقناة السويس، ولكن بعض الطرق الأخرى تعمل في التجارة البينية وغيرها، لكن لا يوجد بديل لقناة السويس، حيث يلزم أن يكون المجرى الملاحي من الشرق للغرب مثل قناة السويس ويكون بنفس الأمان والفترة الزمنية.

