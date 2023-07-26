ضبط 3 ماكينات صرف خبز مدعم و700 بطاقة تموينية بالشرقية

بغرض الإتجار في السوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت مديرية التموين بالشرقية تشكيل حملات تموينية بناءًا على المعلومات الواردة إليها، والتي تفيد قيام أحد اصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصة ببعض المخابز البلدية بهدف قيامه بإثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلي وبيع الدقيق بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وعلي الفورتم تشكيل حملة مكبرة للمرور مخابز قرية الجوسق بمركز بلبيس وبمدينة العاشر من رمضان، لفحص بعض الشكاوي حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز وبحوزته عدد3 ماكينات صرف خبز تخص عدد ثلات مخابز بناحية بلبيس، وكذالك ضبط عدد 700 بطاقة تموينية داخل مستودع بوتاجاز بغرض الاتجار السلع التموينية المدعمة وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.

كما تمكنت الحملة من تحرير 27 محضر اثبات حالة ضد أصحاب بعض المخابز المخالفة لإنتاج خبر مخالف للوزن وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تحرير عدد 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض أصحاب المخابز بناحية قرة الجوسق بمركز بلبيس لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.