المُشدد 6 سنوات لمُتهم حاول تهريب المُخدرات لمحبوس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك لإدانته بمُحاولة تهريب مُخدرات لمُتهم محبوس داخل قسم مدينة نصر.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة محمد هشام وهدان، وأمانة سر محمد طه.

وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الهيروين يقود مُتهمًا للسجن 6 سنوات

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 13 يناير الماضي بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بغير قصدي الإتجار أو التعاطي جوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.



وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقديتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال قيام النقيب محمود محمد حلمي الضابط بقسم شرطة مدينة نصر بتأمين ذوي المحبوسين للزيارة الأسبوعية بالقسم.

وبتفتيش الزيارة المُقدمة من المُتهم محمد.م عثر بداخلها على 2 كيس بلاستيكي يحتوى كلاً منهما جوهر الهيروين المُخدر، وكذا كيس بلاستيكي يحوي جوهر الميثامفيتامين المُخدر أحرزهما بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

واسفرت التحريات السرية التي أجراها النقيب مصطفة جمال مُعاون مباحث القسم عن صحة الواقعة.

وأضافت المحكمة أنه من واقع مُطالعتها للأوراق فإن الشاهد الأول وحال مُباشرته لعمله بديوان القسم وقيامه بتفتيش الزيارة المُقدمة من المُتهم لآخر محبوس عثر بها على الجوهرين المُخدرين المضبوطين.

وتحقق بذلك حالة التلبس بالجريمة والتي أدركها الشاهد بحاسة البصر الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس بجريمة في حق المُتهم، مما يُبيح له إلقاء القبض عليه، ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه، وعليه يضحى ما يثيره الدفاع في الصدد غير سديد مُتعيناً الرفض.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل مُحاربة تجارة المُخدرات في كافة أرجاء الجمهورية، وذلك من أجل منع المُجرمين من الوصول للشباب بهذه الآفات المُدمرة، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.