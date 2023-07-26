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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسامة ربيع: قناة السويس لديها 3 ترسانات لإصلاح السفن (فيديو)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة لديها 3 ترسانات، بواقع 2 ترسانة في السويس وترسانة في بورسعيد، موضحًا: "في السويس يوجد حوض بسعة 55 ألف طن، وتعاقدنا على حوض بسعة 35 ألف طن في ترسانة بورسعيد وسيعمل على إصلاح السفن".

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 قناة السويس هيئة عالمية وليست وطنية

وأضاف “ربيع” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قناة السويس هيئة عالمية وليست وطنية او مصرية فقط، مشددًا على أن اهتمام العالم بها في حادث إيفرجيفن كان كبيرا، وبالتالي، فإنه يتم العمل على إمدادها بكل القدرات والإمكانيات وإصلاح السفن التي تمر بها في الترسانات التي تمتلكها القناة. 

القناة لديها نحوا من 15 كراكات

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لديها نحوا من 15 كراكات منها كراكتين جديدتين تم الحصول عليهما مؤخرا، وذلك بعد أن كانت القناة تؤجر الكراكات بالعملة الصعبة، كما أنه يتم بناء الكراكات من الميزانية الاستثمارية للقناة وليس موازنة الدولة. 

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