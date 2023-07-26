وزير الرياضة يشيد بنتائج بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للاسكواش بأستراليا

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلي بعثة منتخب مصر للإسكواش، بعد النتائج المميزة التي تحققت ببطولة العالم لناشئين وناشئات الإسكواش بأستراليا، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلي اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي نجاح وزارة الشباب والرياضة في وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات تحت مسمى "الرعايات الخاصة بالأبطال"، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة في جميع المنافسات.



وحققت البعثة المصرية في بطولة العالم لناشئين وناشئات الاسكواش بأستراليا نتائج مميزة علي كافة المستويات والمشاركات، اللاعبة أمينة عرفي المركز الاول والميدالية الذهبية للعام الثاني علي التوالي، اللاعب محمد زكريا المركز الثاني الميدالية الفضية، اللاعبة ملك خفاجي المركز الثالث والميدالية البرونزية.



كما حقق اللاعب سلمان شريف المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعبة فيروز أبو الخير المركز الثالث والميدالية البرونزية، زينة كريم زين الدين المركز الخامس ، ومازالت مسابقات الفرق مستمرة.