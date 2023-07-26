الإيقاع بالمتهم بالتخلص من متسول لسرقته في كفر الشيخ

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) داخل مسكنه إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجنى عليه دائم الجلوس أمام محل "الجزارة خاصته" لاستجداء المارة ومشاهدته له حال جمعه مبالغ مالية من المواطنين فاختمرت فـى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، فقام بتتبع المجنى عليه حتى وصل لمنزله ولدى مشاهدة المجنى عليه له داخل غرفته قام بالاستغاثة، وخشية افتضاح أمره قام بطعنه باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة إزهاق الروح:

أوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أزهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

أكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمَّنتْ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت إلى أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

أشارت القواعد العامة، إلى أن تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًّا لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.