بيطري الغربية يضبط 60 كجم لحوم وأسماك غير صالحة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث قامت المديرية بتحرير عدد 8 محاضر وضبط 60 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد رحمي أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشدداً على الجهات المنوط بها بأعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 24 كجم من اللحم البقري والجاموسي إلى جانب 10 كجم من اللحوم المصنعة، كما تم ضبط 10 كجم من الدواجن غير الصالحة وسحب 16 كجم عينة مشكوك في صلاحيتها لفحصها، وأضاف أنور أن المديرية ستستمر في إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيواني المباعة في أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.