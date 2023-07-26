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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ و مانشستر
بايرن ميونخ و مانشستر سيتي

يواجه بايرن ميونخ نظيره مانشستر سيتي في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأولمبي الوطني، في اليابان، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان مانشستر سيتي لعب مباراته التحضيرية الأولى أمام يوكوهاما الياباني، وفاز عليه بخماسية مقابل ثلاث أهداف، بعد تأخره في النتيجة بهدفين.

بينما خاض بايرن ميونخ مباراة واحدة كانت أمام روتاخ إيغرن أحد فرق الهواة وفاز عليه بنتيجة 27-0 في ألمانيا.
يلتقي مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ ظهر الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 على الملعب الوطني باليابان.
 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ:
 

تنطلق مباراة مان سيتي والبايرن في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة ومصر، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.
 

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