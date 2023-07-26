"قضايا ومشكلات الطفولة" ندوة توعوية بكلية الطفولة المبكرة في الشرقية

بمشاركة لجان حماية الطفل..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الطفل كفرد وعضو في أسرة ومجتمع محلي حيث يعتبر طفل اليوم هو إستثمار الغد من أجل بناء أمة عريقة و وطن متقدم ، مؤكداً على ضرورة تمتعه بحقوق ومسؤوليات ملائمة لسنه ومرحلة نموه.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية، مشيرة إلى ضرورة عقد الإجتماعات وتنظيم الندوات التي تهدف إلى وصول الطفل لبر الأمان .

وفي هذا الإطار أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، إلى قيام لجنة حماية الطفل بالمشاركة فى ندوة توعوية بعنوان "قضايا ومشكلات الطفولة" لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق، وذلك تحت إشراف الدكتور شحتة حسني عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة.

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الندوة ألقى الدكتور شحتة حسني عميد الكلية كلمة أوضح فيها أهمية رعاية حقوق الطفل الذي هو شاب وقيادي المستقبل للوصول لبر الأمان والإرتقاء بالمجتمع وإعلاء القيم والمبادئ ونبذ السلوكيات السلبية المستحدثة على المجتمع العربى وأهمية إشراك طلبة الكلية فى منظومة الحماية حيث أنهم أكثر فئه تتعامل مع الأطفال.

وخلال الندوة تم عرض أعمال منظومة حماية الطفل بالمحافظة والقرارات الصادرة فى هذا الشأن من قبل مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل وعرض أنواع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال من واقع البلاغات واستعراض أهمية تفعيل دور الطلبة وتلقي مقترحاتهم بشأن كيفية مساعدة لجان الحماية فى عمل خطط وقائية لمنع تعرض الأطفال للأخطار ورسائل يمكن تقديمها لهم لمواجهتها وكيفية الوقاية منها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية لجان حماية الطفل ودورها للوصول للمصلحة الفضلى له وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المديرية والتي من شأنها الإرتقاء بالطفل كذلك إبراز الأطفال ذوي المواهب والمتميزين والإستفادة من الأجازة الصيفية فى انشطة مفيدة.

وفي نهاية الندوة تم الإتفاق على تلقي المقترحات والرسائل المطلوبة وعرضها على المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ لإختيار ما يمكن تنفيذه منها وربط الطلاب المتطوعين باللجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز لعمل الخطط اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات من أجل الوصول للمصلحة الفضلى للطفل.