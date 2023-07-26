داليا إبراهيم تتراجع عن قرار الاعتزال وتضرب المثل بـ تحية كاريوكا

تحدثت الفنانة داليا إبراهيم خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" عبر قناة "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، عن إمكانية عودتها للتمثيل، بعد قرارها الاعتزال وارتدائها الحجاب.

داليا إبراهيم

أجابت داليا إبراهيم عن إمكانية رجوعها للفن بعد إعتزالها، ولكنها لم يُعرض عليها أي دور بعد إرتدائها الحجاب، كما ترى أنه ليس من المعوقات التي تجعل أي فنانة تعتزل المهنة، وهذا ما حدث مع الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، حيث قالت داليا: "الفنانة تحية كاريوكا في آخر أيامها اتحجبت، والحجاب ممنعهاش من التمثيل، لكن الموضوع عرض وطلب، لو حد عرض عليا إني اشتغل بالحجاب أنا مستعدة".

داليا إبراهيم

وتابعت داليا إبراهيم حديثها: "الشغل قل جدا بعد الحجاب، أنا لسه مجربتش الشغل بالشكل الجديد، لكن أنا ممكن أمثل، الفن لا يتعارض مع الحجاب، مفيش حاجة تتعارض، كل المهن دخل فيها الحجاب".

تحية كاريوكا

واستكملت داليا: "حتى الوزيرة محجبة، لكن التناول في شغلنا أني أتناول الشخصية بشكل كويس يتماشى مع الحجاب، لو شخصية محجبة ممكن أجيب ممثلة محجبة تقدمها".

داليا إبراهيم

ابنة داليا إبراهيم تطالبها بالعودة للتمثيل

قالت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم إن لديها ابنة "فريدة"، تبلغ من العمر 21 عاما وتدرس بالمرحلة الجامعية في السنة الرابعة.

وأضافت داليا، أنها تعتبر ابنتها بمثابة صديقتها كما أن صوتها عذب ولا تقدم لها النصائح وتعطيها حريتها الكاملة في تصرفاتها، مشيرة أن ابنتها تطلب منها العودة للتمثيل مرة أخرى.

وأشارت داليا إبراهيم، إلى أن تاريخ ميلادها كُتب بالخطا بالخطأ عبر محرك البحث جوجل 1974 ولكنها ترفض الإفصاح عن السنة التي ولدت فيها، ولكنها تصغر عن ذلك الميلاد بكثير، كما أنها لا تمانع في دخول ابنتها لمجال التمثيل، معلقة: "هي حرة في إختياراتها بل تشجعها في لك الفكرة".