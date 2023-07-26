أبو الغيط يستقبل تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة، تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى أثناء زيارته إلى القاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بزيارة نائب رئيس الوزراء إلى مقر الأمانة العامة، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء من جانب وبين فيتنام من جانب آخر في مختلف المجالات.

وذكر المتحدث أن نائب رئيس الوزراء أعرب من جانبه عن شكره لهذه الاستضافة بمقر الأمانة، مشيرا الى أن زيارته تعد أول زيارة رسمية من نوعها لمسئول من الحكومة الفيتنامية إلى مقر الجامعة العربية، ومعرباً عن تقديره عالياً للدور الهام الذي تقوم به الجامعة العربية (بيت العرب) للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، ومؤكداً على أهمية تطوير العلاقات بين فيتنام والجامعة العربية ودولها الأعضاء.

وفي نهاية اللقاء شهد أبو الغيط وكوانغ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي مثلها السيد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ووزارة الخارجية الفيتنامية والتي مثلها السيد السفير ها كيم نجوك نائب وزير الشئون الخارجية الفيتنامية والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

وذكر المتحدث الرسمي أن مذكرة التفاهم المشار إليها تعد المذكرة الثانية التي تقوم الجامعة العربية بتوقيعها من إحدى دول جنوب شرق آسيا بعد المذكرة الأولى التي تم توقيعها مع إندونيسيا عام 2016، حيث تسعى الجامعة العربية إلى استمرار تعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا على مختلف الأصعدة.