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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديان لوفرين يسترجع ذكرياته مع محمد صلاح بعد غياب

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر الكرواتي ديان لوفرين نجم فريق أوليمبك ليون الفرنسي رسالة مداعبه إلى النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

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هدف محمد صلاح فى ودية ليفربول اليوم(فيديو)

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محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة كارلسرو ودياً

 

ديان لوفرين ومحمد صلاح..

 

وتربط علاقة صداقة رائعة بين الثنائي، في صفوف ليفربول، قبل رحيل لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2020.

كتب الكرواتي عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 3 سنوات طويلة من عدم رؤية بعضنا البعض، في النهاية وجدنا بعضنا مرة أخرى".

ويلعب ديان لوفرين في صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الوقت الحالي.

 

 

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