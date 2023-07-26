ديان لوفرين يسترجع ذكرياته مع محمد صلاح بعد غياب

نشر الكرواتي ديان لوفرين نجم فريق أوليمبك ليون الفرنسي رسالة مداعبه إلى النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ديان لوفرين ومحمد صلاح..

وتربط علاقة صداقة رائعة بين الثنائي، في صفوف ليفربول، قبل رحيل لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2020.

كتب الكرواتي عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 3 سنوات طويلة من عدم رؤية بعضنا البعض، في النهاية وجدنا بعضنا مرة أخرى".

ويلعب ديان لوفرين في صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الوقت الحالي.