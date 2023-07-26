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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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روسيا: نحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن أوكرانيا فشلت في تنفيذ الهجوم المضاد، وروسيا تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية ضدها.

شعبي أمريكا وبريطانيا ينزلقان في تمويل إرهاب دولي 

وأضافت زاخاروفا، أن نظام كييف مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويجب على الشعوب الأمريكية والبريطانية أن تدرك أنها تنزلق بشكل غير مباشر في تمويل الإرهاب الدولي. 

 

وأوضحت أن أوكرانيا صعدت هجماتها على موسكو والقرم، لافتة إلى أن المجتمع الدولي وسياسيين من منظمات المجتمع المدني طالبوا بعدم استخدام "كييف" للذخائر العنقودية واعتبروها انتهاكًا للمعايير الإنسانية. 

 

روسيا: الرد القاسي خير سبيل لردع أي هجوم بالأسلحة المحرمة دوليًا

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن الرد القاسي خير سبيل لردع أي هجوم أو استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليًا، فحجم الأموال المقدمة لكييف كبير جدًا لتحقيق الأجندة الأمريكية ضد روسيا. 

 

وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، وهي خطوة رفضتها بعض دول الغرب، واعتبرتها أنها أسلحة محظورة لا يجب استخدامها في الأعمال القتالية.

 

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء. 

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