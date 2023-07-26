حاسبات القناة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القناة ، عن العام الجامعي 2023- 2024 وذلك بدء من 1 أغسطس 2023 حتى 30 سبتمبر 2023 موضحا أن كلية الحاسبات و المعلومات تقدم برامج الدرسات العليا الموجودة بها بنظام الساعات المعتمدة.

بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

أن البرامج الموجودة بالكلية هى

1. الدكتوراه ( علوم الحاسب – نظم المعلومات )

2. الماجستير ( علوم الحاسب – نظم المعلومات )

3. دبلوم ( علوم الحاسب – نظم المعلومات – دبلوم مهني في تكنولوجيا المعلومات )

موضحا أن شروط القبول في دبلوم ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أو الدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات هي

1- يشترط لقيد الطالب للدبلوم (علوم الحاسب أو نظم المعلومات)

أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من احدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2. يشترط لقيد الطالب للدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس

في تخصصات تتعلق بدراسة تطبيقات الحواسب في المجالات المختلفة من خرجيي كليات العلوم والإدارة

والتربية والتجارة وما يناظرها من الجامعات المصرية بتقدير ال يقل عن جيد.



في حين أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المشرف على الكلية

أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من احدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل (C) في

التخصص ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات )



واضاف أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات ) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في المقررات التي تم دراستها للحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص المراد دراسته من إحدى الجامعات المصرية أو أي معادلة لها من معهد علمي اخر معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات

وأشار الدكتور تامر نبيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات أن الأوراق و المستندات المطلوبه هي :

1. شهادة البكالوريوس أصل + صورة

2. شهادة بيان تقديرات

3. شهادة الماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط)

4. شهادة تقديرات تمهيدى ماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط )

5. شهادة المعادلة

6. شهادة ميلاد الرقمية

7. الموقف من التجنيد

8. موافقة جهة العمل على التفرغ يومان

9. صورة من بطاقة الرقم القومي

10.إقرار بعدم القيد في دارسة عليا في جهة أخرى

11. المصروفات الدراسية بعد القبول

6.12 صور شخصية

.13 2ملف بلاستيك + 4 جنيه دمغة