مانشستر يونايتد يخسر أمام ريكسهام وديا

خسر مانشستر يونايتد أمام نظيره ريكسهام بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الكروي الجديد.



ويقيم مانشستر يونايتد معسكرا في أمريكا استعدادا للموسم المقبل، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.



قرر الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد باللاعبين الناشئين أمام ريكسهام على ملعب "سناب دراجون"، ليسقط الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف، وشهد اللقاء تواجد جون إيفانز، وحنبعل المجبرى، والذى عاد من إعارة من بيرمنجهام سيتى فى الموسم الماضى.



ويستعد مانشستر يونايتد لمباراة ريال مدريد في الساعة الثالثة والنصف فجرا، اليوم الأربعاء، في خامس المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

