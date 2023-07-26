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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طقوس غريبة للنساء ذوات الشعر الطويل في الصين (فيديو)

النساء ذوات الشعر
النساء ذوات الشعر الطويل في الصين

تجتمع نساء ريد ياو، بأزيائهن التقليدية والمشهورات منذ قرون بشعرهن الطويل، لعرض مهاراتهن للاعتناء به من غسل وتمشيط وتصفيف بطريقة خاصة ضمن طقوس غريبة بمقاطعة لونغ شنغ بالصين. 

 

 تقول تساو يو، زائرة للمهرجان: "هذه طقوس غريبة للنساء لونغ شنغ، وأنشطة صادمة، وغالبًا ما أسافر لكن نادرًا ما أرى أنشطة الأقليات العرقية مثل هذه. 

 يعتبر نساء "ريد ياو"، أن الشعر الطويل رمز للحياة والتوفيق والسعادة، وجزء من هويتهن المتوارثة عبر الأجيال. 

نساء ريد ياو:

 قالت إحدى النساء: "تنظيم هذا المهرجان يمكن أن يساعد المزيد من الناس على فهم عاداتنا، وعادات مجموعتنا العرقية ياو، خصوصًا ثقافة الشهر الطويل لدينا". 

 

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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