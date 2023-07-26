ترجمة خطبة الجمعة القادمة إلى 16 لغة

نشرت وزارة الأوقاف المصرية، ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، وذلك كما هو متبع أسبوعيًّا.

وقالت الوزارة، إن ذلك في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، وبيان بعض وجوه إعجازه وعظمته.

وزارة الأوقاف

وتابعت الوزارة: يسرنا أن ننشر خطبة الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣م بعنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين" إلى ست عشرة لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

ترجمة الخطب

• أولاً: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة العربية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-arabic.pdf

• ثانيًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-french.pdf

• ثالثًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-swahili.pdf

• رابعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-hawsa.pdf

• خامسًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../07/28-7-2023-english2.pdf

• سادسًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-Greek2.pdf

• سابعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-german.pdf

• ثامنًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-Turkia.pdf

• تاسعًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-urdi.pdf

• عاشرًا: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة البشتو اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-pashtu.pdf

• الحادي عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-farsi.pdf

• الثاني عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-amharia.pdf

• الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة العبرية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-abraria.pdf

• الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-somali2.pdf

• الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../2023/07/28-7-2023-italian.pdf

• السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإندونيسية اضغط هنا

• https://ar.awkafonline.com/.../07/28-7-2023-indonisia.pdf

• السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الأنكو اضغط هنا https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/07/20223-28-7-القرآن-الكريم-كتاب-رحمة-للعالمين.pdf

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

• https://youtu.be/my_25hPGdKo

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

• https://youtu.be/xTNPuZWHOO0

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

• https://youtu.be/vipZCdR3SxA

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط هنا

• https://youtu.be/DY2793uCKJc

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

• https://youtu.be/6cXruzSOozE

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة البشتو اضغط هنا

• https://youtu.be/nXxKPxobTJg

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

• https://youtu.be/e77BjpWLiiY

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الأنكو اضغط هنا

• https://youtu.be/3W8lIEp8CzE

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

• https://youtu.be/Lx8nK9EY7BI

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا

• https://youtu.be/34iRqFksNzc

• لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

• https://youtu.be/LN5WO6JqKkI

• لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا

• https://youtu.be/38d376mVQNQ