الأوراق وخطوات التقديم في الصف الأول الثانوي

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن الإجراءات والشروط والأوراق الخاصة بـ تقديم الصف الأول الثانوي 2023، ويمكن للطلاب التقديم فى الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًّا من خلال منصة التنسيق الخاصة بـ تقديم الصف الأول الثانوي.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي:

أصل شهادة الميلاد.

4 صور شخصية مطبوع عليها اسم الطالب.

بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي +3صور.

- ملف تقديم الثانوي العام بالطوابع.

- عدد 3 صور لبطاقة ولي الأمر.

- أصل وصل المصروفات +4 صور منه.

- حافظة أوراق بلاستيكية.

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي:

- يجب الدخول على منصة التنسيق من هنا

- النقر على التسجيل بحساب الوزارة.

-إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر على الدخول إلى التنسيق.

الدخول إلى صفحة خريطة التنسيق للاطلاع.

ملء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

- ملء الرغبات التى يريدها الطالب.

النقر على زر مراجعة الرغبات.

أخيرًا النقر على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات.