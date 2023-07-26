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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

الحادث
الحادث

 توفي شخصان، اليوم الاربعاء، وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة شمال محافظة  البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 وكان  قد ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 5 طريق الغردقة رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة تسبيح محمد حسن 16 سنة "اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى"، وادم محمد حسن 7 سنوات "جرح قطعى بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى"، حسن محمد حسن 14 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، فايزة أحمد محمد 37 سنة "كدمة باليد اليسرى"، أحمد محمد حسن 11 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

فيما لقى كلا من محمد حسن أحمد 43 سنة مصرعه وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى  رأس غارب  المركزى  وسميحة محمد رفاعى 60 سنة وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى.

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الجريدة الورقية