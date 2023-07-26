غيابات الأهلي قبل مباراة المصري البورسعيدي

يستعد الأهلى لخوض مباراة أمام المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.



وكان الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه.



13 لاعب غائب



يغيب عن مباراة الأهلي 13، على رأسهم على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات للراحة.



يأتي القرار من أجل إراحتهم من الإجهاد الذى اشتكى منه الفريق الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات الموسم الجارى محلياً وأفريقيا.



يغيب محمد عبد المنعم بسبب معاناته من إجهاد عضلي دون مشاركته فى مران الأمس الذى اختتم به الفريق تدريباته استعداداً لمباراة المصرى الليلة.



يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء الأربعاء ببرج العرب اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدورى، والتى تُعد آخر مباراة فى بطولة الدورى الممتاز.