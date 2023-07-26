إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالعياط

أصيب 3 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من إطفيح اتجاه العياط، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بالحادث:

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة العياط بوقوع حادث مروريِّ، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قبول طعن متهمين بالشروع في إنهاء حياة شخصين وتخفيف الحكم لـ5 سنوات:

في سياق آخر قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا لمتهمين اثنين شرعوا في إنهاء حياة شخصين، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها حضوريًّا بمعاقبة متهمين اثنين شرعوا في إنهاء حياة شخصين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه عما أسند اليهم من اتهام وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في إنهاء حياة المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات بينهم، بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر (بندقيتين آليتين بندقية خرطوش) وتربصوا لهما بالمكان الذي أيقنوا سلفًا مرورهما منه.

أسندت النيابة العامة للمتهمين وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما أعيرة نارية عدة فأحدثوا اصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.