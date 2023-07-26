طلب التحريات حول ديلر المخدرات في الشرابية

وجهت نيابة الشرابية، بالتحري عن عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش.

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في وقت سابق، استجوبت النيابة المتهم الذي أكد أنه يتاجر في مخدر الحشيش ويتخذ من منزله مكانا لتوزيعه على زبائنه.

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بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر").

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



