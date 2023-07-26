إحالة تاجر مخدرات إلى المحاكمة بمدينة بدر

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجرامًا حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

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التحقيقات كشفت أن البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجرامًا، هاتفًا محمولًا"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.

كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.