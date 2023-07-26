خبأ الحشيش داخل علبة سجائر.. السجن المؤبد لديلر المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمًا بالسجن المؤبد غيابيًّا، وتغريمه مبلغًا ماليًّا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

أحداث القضية المقيدة برقم 1219 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، أوضحت أن التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " ا.ع.ا" عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، وتبيَّن من تكليف أحد المصادر السرية لمتابعة نشاط المتهم، بيع مواد مخدرة، وعقب تلقى اتصال هاتفى بتواجد المتهم وبحوزته مواد مخدرة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وضبطه أثناء قيامة بممارسة نشاطه علي الوجة المتعاد، وعند رؤية المتهم للقوة الأمنية تخلي عن علبة سجائر انقض ما بداخلها من قطع لمخدر الحشيش فالتقطتها القوة الأمنية، وتبيَّن أن بداخلها 17 قطعة حشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضرٌ بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.