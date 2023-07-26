أستاذ مناخ: نشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة (فيديو)

قال الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ التغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية بالأردن، حذرنا منذ عامين بأن 2023 ستكون درجة الحرارة فيه مرتفعة بسبب الظروف الفلكية، وظاهرة "النينو" المنتشرة فى المحيط الهادى والتى تؤثر على الطبقة الجوية وخلخلة الضغط الجوى فى كل أنحاء الأرض وخاصة حول البحر الأبيض المتوسط، وخطر الوقود الإحفورى والغازات الدفيئة، وخاصة ثانى أكسيد الكربون الذى وصل لمستويات غير مسبوقة وغاز الميثان.

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ارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة

وأضاف “الملاعبة” خلال مداخلة من عمان بقناة "إكسترا نيوز"، أننا نشهد ارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة فى أكثر من مكان على الأرض، لافتا إلى أن أكثر الدول تضررا هى الدول الغربية فى أوروبيا والعربية فى شمال أفريقيا خاصة الجزائر والمغرب وتونس.

الحوادث المتطرفة من الحرائق سببها أن الإحترار

ولفت إلى أن الحوادث المتطرفة من الحرائق وغيرها سببها أن الإحترار يدفع بالهواء الساخن نحو الشمال باتجاه أوروبا من البحر المتوسط بالإضافة للموقع بالنسبة لدول شمال أفريقيا الدول العربية والدول فى افريقيا وبلاد الشام والجزيرة العربية.

وأوضح أستاذ التغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية بالأردن، أننا الآن أمام تراكيز غير مسبوقة للغازات الدفيئة ستؤدى لحوادث متطرفة من حرائق وفيضانات وجفاف فى مكان.