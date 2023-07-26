الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض: الجندي الأمريكي المصاب في أوكرانيا لم يشارك بأنشطة نيابة عن واشنطن

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الجندي الأمريكي المصاب في أوكرانيا لم يشارك في أية أنشطة نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

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وأوضحت جان بيير، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جون بايدن على قضية الجندي تريفور ريد الذي اعتقل في روسيا وأطلق سراحه في أبريل خلال تبادل للسجناء في عام 2022.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا حذرنا الأمريكيين من السفر إلى أوكرانيا ومن المشاركة في القتال هناك لأنهم يواجهون مخاطر كبيرة، مضيفة أن واشنطن نبهت إلى ذلك منذ 16 أشهر تقريبا.

يشار إلى أن روسيا أطلقت سراح الأمريكي تريفور ريد - جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية - في أبريل الماضي، مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح الروسي المعتقل لديها قنسطنطين ياروشينكو.

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