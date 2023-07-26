الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 33 فلسطينيا فى حملة مداهمات واسعة فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وتسعة من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة، حيث وزعت قوات الاحتلال منشورات على أهالي قرية "حوسان" وبلدة "بيت فجار" حذرتهم فيها من إجراءات عقابية قاسية إذا استمر الشبان في المقاومة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله والقريبة من المستوطنات، واعتقلت ثلاثة شبان، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان من بلدة "حزما" الواقعة شمال القدس (خارج الجدار).

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من محافظة طولكرم شمال غرب الضفة، وشابين من سلفيت في الإقليم ذاته، إضافة إلى سبعة فلسطينيين من محافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية.