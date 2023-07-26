الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 33 فلسطينيا فى حملة مداهمات واسعة فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

 

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وتسعة من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة، حيث وزعت قوات الاحتلال منشورات على أهالي قرية "حوسان" وبلدة "بيت فجار" حذرتهم فيها من إجراءات عقابية قاسية إذا استمر الشبان في المقاومة. 

 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله والقريبة من المستوطنات، واعتقلت ثلاثة شبان، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان من بلدة "حزما" الواقعة شمال القدس (خارج الجدار). 

 

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من محافظة طولكرم شمال غرب الضفة، وشابين من سلفيت في الإقليم ذاته، إضافة إلى سبعة فلسطينيين من محافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية.

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