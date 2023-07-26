تأميم قناة السويس.. انتصار الإرادة المصرية (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “تأميم قناة السويس.. انتصار الإرادة المصرية”.

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وذكر التقرير، أنه في مثل هذا اليوم من عام 1956م أعلن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر من ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية عرض تمويل السد العالي ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي.

التأميم من أعمال السيادة المصرية

وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجا رفضه جمال عبدالناصر، لأن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، حيث نص القرار أيضًا، على حل جميع الهيئات واللجان التي كانت قائمة وتعويض المساهمين عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، بحيث يتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة جميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

تجميد أموال الشركة المؤممة

ونص القرار على تجميد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر العربية وفي الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أي متطلبات او مستحقات عليها، إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

وتسببت حرب عام 1967م في غلق قناة السويس أكثر من 8 سنوات حتى قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعادة فتحها في يونيو 1975 بعد حرب أكتوبر المجيدة.