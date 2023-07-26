تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

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شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية

وأوضح التقرير أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد شارع صلاح سالم كثافات متوسطة وغير مؤثرة.

وذكر أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات مرورية غير مؤثرة تبدأ تختفي في أثناء الاتجاه إلى طريق المطار.

ونوه التقرير إلى أن بعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

شارع الهرم يشهد كثافات مرورية

ويشهد شارع الهرم حاليا كثافات مرورية نتيجة لغلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وفي شارع الهرم الرئيسي يوجد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.