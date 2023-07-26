اعتماد نتيجة بكالوريوس تجارة القناة والكشف عن أسماء العشرة الأوائل

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إعلان نتائج الفرق النهائية للكليات ، مشيراً إلى اعتمد نتيجة بكالوريوس التجارة ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %73.42 .

كما هنأ " مندور " خريجي التجارة لهذا العام والبالغ عددهم 1724 طالب وطالبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح على الصعيدين العملي والشخصي ، مؤكداً أن خريج كلية التجارة أصبح مطلوب بصورة كبيره في أسواق العمل المحلية والدولية مع ضرورة الأهتمام بصقل مهاراتهم في اللغات المختلفة حتى تكون فرصهم في العمل أفضل ، لافتاً إلى أن إدارة الأعمال سارت شريك أساسي في كافة المجالات.

وفي سياق متصل- أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاحصائيات الخاصة بالنتائج والتي جاءت كالتالي: حصول 59 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و71 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ، 27 على تقدير عام ممتاز ، 416 على تقدير عام جيد جدا، 976 على تقدير عام جيد و 175 على تقدير عام مقبول ، موجهًا التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم ، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي: بالمركز الأول عماد صمويل لمعي شعبة محاسبة( انتظام ) ، بالمركز الثاني إيمان محمد على شعبة محاسبة (إنجليزية ) ، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الطالبة منار محمد نعمان شعبة محاسبة(انتظام) ، وبالمركز الرابع نداء عبد العزيز عبد الفتاح شعبة محاسبة( انتظام ) ، أما المركز الخامس فحصل علية محمد محمد جلال شعبة محاسبة( إنجليزية ) .

وواصلت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى العاشر وهم : ياسمين أحمد حلمي شعبة إدارة أعمال( انتظام ) بالمركز السادس ، يليها جهاد أسامة مصطفى شعبة تجارة ( إنجليزية ) بالمركز السابع، ثم آلاء ناصر السعدي في المركز الثامن شعبة محاسبة (انتظام ) ، كما جاءت الشيماء هاني أحمد شعبة محاسبة( انتظام ) بالمركز التاسع ، وأخيراً حصلت إسراء الخضري إبراهيم شعبة محاسبة( إنجليزية ) على المركز العاشر.

هذا وأفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم.