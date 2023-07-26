١٥شيف و٢ طن فواكه في مهرجان الفواكه على شواطئ الغردقة

شهدت شواطيء الغردقة إقبال كبير من السياح من المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية على مهرجان الفواكه والذي شارك فيه 15 شيف باستخدام كميات كبيرة تقدر 2 طن فواكه الصيف المتنوعة بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.



وكشف علاء الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الفواكه على شواطئ الغردقة بأن الغرض من المهرجان هو تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة و َلاقي قبول وتفاعل السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والمصريين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية.

مشيراً أن مهرجان الفواكه شارك فيه 15 شيف باستخدام كميات كبيرة تقدر 2 طن من فاكهة الصيف المتنوعة مثل المانجو والعنب والتين والكانتلوب والبلح والخوخ والبطيخ والموز وتم إعداد تورتة الفواكه بطول 10 امتار بالفواكه الطازجة.

ومن جانبه أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية منظمة المهرجان بأن فنادق الغردقة تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، و يلقى قبول وإعجاب السائحين الأجانب.



و كشف عتيق بأن الغردقة تنتعش بالسياحة التي تعيش افضل مواسم لها لزيادة الإقبال على الحجوزات وارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة يومياً وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90 ٪ وأعلنت عدد من الفنادق انها كاملة العدد.

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان