الرطوبة كلمة السر وراء ارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة تزامنًا مع فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع درجات الحرارة والرطوبة مما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الانحاء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.



ارتفاع نسب الرطوبة

وقد حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من ارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وشبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن ظاهرة الرطوبة:



رطوبة الهواء أو الرطوبة الجوية هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء، وخاصة في طبقة التروبوسفير

تُعرف الرطوبة بأنها كمية بخار الماء في الهواء، وهذه الكمية ليست ثابتة ، لكنها تعتمد على عوامل مختلفة ، مثل هطول الأمطار مؤخرًا ، أو قرب البحر، أو وجود نباتات، وتعتمد على درجة حرارة الهواء.

وتحدث الرطوبة كلما زاد تبخر الماء في منطقة معينة، زاد بخار الماء في الهواء، وزادت رطوبته في تلك المنطقة.

كما تميل الأماكن الحارة إلى أن تكون أكثر رطوبة من الأماكن الباردة لأن الحرارة تجعل الماء يتبخر بشكل أسرع.



أنواع الرطوبة



الرطوبة المطلقة كتلة بخار الماء وتقاس بالجرام الموجودة في 1 م 3 من الهواء الجاف.

الرطوبة النوعية: كتلة بخار الماء وتقاس بالجرام، الموجودة في 1 كجم من الهواء.

منطقة الخلط: كتلة بخار الماء ، بالجرام ، في 1 كجم من الهواء الجاف.



قياس معدل الرطوبة



يمكن قياس معدل الرطوبة في الهواء باستخدام جهاز يُدعى بـ السايكروميتر (أو الهايجروميتر والذي يستخدم حساسين من حساسات الحرارة أحدهما يقيس درجة الحرارة الجافة والآخر يقيس الحرارة الرطبة، حيث يحتوي حساس الحرارة الرطب على كمية من الماء في قاعدته لتتبخر وتقوم بامتصاص الحرارة التي من شأنها تقليص الحرارة.

وللتمكن من قياس درجة الرطوبة النسبية فإنه يتعين أخذ قرائتي الحساسين (الجاف والرطب) وإيجاد الفرق بينهما، ويكون جهاز (السايكروميتر) معلقاً في الهواء الطلق حتى تثبت قراءته ويتم تسجيلها.



أضرار الرطوبة على صحة الانسان:



تسبب الرطوبة في حدوث العديد من المشاكل الصحية على الانسان منها:

احتقان الانف

سيلان الانف

كثرة السعال

العطس

ضربة الشمس

التهابات في الجهاز التنفسي