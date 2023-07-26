الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، لتسيير الحركة المرورية، وشهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة.

الدفع بسيارات الإغاثة على الطرق السريعة

كما دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الأقوال الأمنية والدراجات البخارية، لمواجهه أى أعطال، وتم الدفع بسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والكبارى.

وكثفت من الحملات المرورية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورصد متجاوزى السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

وانتشررجال المرور، والخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وفى سياق اخر

تعرف على حركة تنقلات الداخلية

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين .

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى .

لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن .

لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.

لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة .

لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية .

لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث .

لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

لواء / محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط .

لواء / جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة .

لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر .

لواء / مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا .

لواء / إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ .

لواء / حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.

لواء / منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.

لواء / هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية

لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرا ت