مائدة مستديرة حول تشريعات وسياسات أكثر عدالة للنساء في الحماية الاجتماعية وسوق العمل

تنظم رابطة المرأة العربية بالقاهرة اليوم الأربعاء ٢٦ يوليو بالقاهرة مائدة مستديرة تتناول مناقشة أوراق سياسات عامة حول سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في مصر وإجراءات الوصول إليها، وكذلك مناقشة ورقة السياسات الخاصة بحقوق النساء في سوق العمل المحلى.

يشارك فى المائدة المستديرة عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ وممثلين عن وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، كما تشارك عددا من لا جمعيات والمؤسسات الأهلية.. يأتي ذلك في إطار مشروع تمكين المرأة العربية في الحصول على حقوقها الإنسانية.