الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مائدة مستديرة حول تشريعات وسياسات أكثر عدالة للنساء في الحماية الاجتماعية وسوق العمل

رابطةالمراة العربية
رابطةالمراة العربية

تنظم رابطة المرأة العربية بالقاهرة اليوم الأربعاء ٢٦ يوليو بالقاهرة مائدة مستديرة تتناول مناقشة أوراق سياسات عامة حول سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في مصر وإجراءات الوصول إليها، وكذلك مناقشة ورقة السياسات الخاصة بحقوق النساء في سوق العمل المحلى.

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تقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة العربية لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

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بعد غدٍ.. مؤتمر رابطة المرأة العربية يبحث حقوق النساء في المواثيق والاتفاقات الدولية

يشارك فى المائدة المستديرة عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ وممثلين عن وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، كما تشارك عددا من لا جمعيات والمؤسسات الأهلية.. يأتي ذلك في إطار مشروع تمكين المرأة العربية في الحصول على حقوقها الإنسانية.

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الجريدة الورقية