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الأربعاء 26 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي باوند كيك الشوكولاتة بمذاقها المميز

باوند كيك الشوكولاتة
باوند كيك الشوكولاتة

باوند كيك الشوكولاتة اللذيذة، وصفة كيك خفيفة وسهلة بخطوات بسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير باوند كيك الشوكولاتة بمذاقها الشهي.

باوند كيك الشوكولاتة

مقادير باوند كيك الشوكولاتة

- دقيق : كوب وربع (منخل)
- سكر : كوب
- الزبدة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة ومقطعة مكعبات)
- نشاء الذرة : ربع كوب (منخل)
- بودرة الكاكاو : ربع كوب
- حليب : ربع كوب (دافئ)
- البيض : 4 حبات
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة

باوند كيك الشوكولاتة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
ادهني قالب كيك بالزبدة وانثريه بالدقيق.
اخفقي السكر والزبدة في وعاء المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط كريمي.
أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، واخفقي المزيج جيداً بعد كل إضافة.
اخلطي الكاكاو والحليب في وعاء، ثم أضيفي الخليط إلى المزيج السابق واخفقي جيداً حتى يتجانس المزيج تماماً.
أضيفي الدقيق، ونشا الذرة، والبيكنج باودر، والملح، واخفقي المكونات حتى تتداخل مع بعضها وتختفي آثار الدقيق.
اسكبي المزيج في قالب الكيك المحضّر وأدخليه إلى الفرن لحوالي 50-55 دقيقة حتى تمام نضج الكيك.
أخرجي قالب الكيك من الفرن، واتركيه جانباً حتى يبرد، ثم اقلبيه في طبق التقديم وقدميه.

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