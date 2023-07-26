حضري عيش باللحم على الطريقة السعودية

يعد عيش باللحم على الطريقة السعودية من أشهي اأكلات السعودية التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها باللحم المفروم من المطبخ السعودي، بتكاليف بسيطة.

عيش باللحم على الطريقة السعودية

مقادير عيش باللحم



- للعجينة :

طحين : 2 كوب

خميرة : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

سكر : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : نصف كوب

الماء : كوب

حبّ البركة : ملعقة صغيرة

- للحشوة :

لحم مفروم : 250 غراماً

الكراث : ربع كوب (مفروم)

الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

الماء : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة (لدهن صينية الفرن)

- صفار البيض : 1 حبة (لدهن الوجه)

- حبّ البركة : ملعقة صغيرة (للتزيين)

عيش باللحم على الطريقة السعودية

طريقة التحضير

1. لتحضير العجينة: اخلطي مكونات العجينة مع بعضها البعض حتى يتشكل لديك عجينة متجانسة، وتترك جانباً مدة 15 دقيقة حتى تختمر.

2. لتحضير الحشوة: في وعاء، ضعي مكونات الحشوة جميعها وقلبيها جيداً حتى تتوزع وتتجانس.

3. لتحضير عيش باللحم: ادهني صينية الفرن بالزيت النباتي، ثم ضعي قالب دائري بوسط الصينية، وافردي العجينة باستخدام أطراف الأصابع داخل القالب، ضعي كمية من الحشوة فوق العجينة، وادهني أطراف العجينة بصفار البيضة، وزيني بحبة البركة.

4. أدخلي العجينة للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة.

5. قطعي العيش باللحم وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة.