لحظات صعبة لأب يحاول إنقاذ طفله من حرارة سيارة نسي مفاتيحه داخلها (فيديو)

انتشر فيديو لوالد من ولاية تكساس الأمريكية، يحاول إنقاذ طفله من سيارته بعد أن أقفلها بالخطأ ونسي مفاتيحه داخلها.

وكانت درجة الحرارة 38 درجة مئوية تقريبا، في يوم الحادث، لكنه دخل أحد الأشخاص عبر الزجاج الأمامي وأخرج الطفل من السيارة، ولم يصب الطفل بأذى.

ومن جانب آخر تحدّى حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفضه إزالة عوائق عائمة وأسلاك شائكة على طول نهر ريو غراندي، ما استدعى تقديم وزارة العدل شكوى قضائية ضد ولايته لمحاولتها إغلاق الحدود الأميركية-المكسيكية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أبلغت ولاية تكساس أواخر الأسبوع الماضي:

أن العوامات الضخمة بالقرب من ممر إيغل باس في تكساس وُضعت من دون إذن فيدرالي.

العوامات تعيق الملاحة النهرية على نحو غير قانوني.

وقالت إن هذه الحواجز العائمة تشكل خطرا على الملاحة فضلا عن السلامة العامة في نهر ريو غراندي، ويثير مخاوف إنسانية.

إثر شكوى وزارة العدل، رد حاكم تكساس برسالة موجهة إلى بايدن الإثنين شدّد فيها على أن من صلاحياته حماية المصالح "السيادية" لتكساس من خلال وضع العوامات.

وكتب أبوت: إذا كنت تهتم حقًا بالحياة البشرية، فعليك أن تبدأ في تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية.

من خلال القيام بذلك، يمكنك مساعدتي في منع المهاجرين من المجازفة بحياتهم في مياه نهر ريو غراندي.

وأضاف: ولاية تكساس ستواجهك في المحكمة سيدي الرئيس، تم تثبيت سلسلة العوامات في النهر عند نقطة عبور المهاجرين الشهيرة هذا الشهر إلى جانب حواجز كبيرة من الأسلاك الشائكة على الشاطئ.

وأفادت تقارير أن مهاجرين علقوا في الأسلاك الشائكة وطلبوا إنقاذهم.

بعد ساعات على نشر رسالة أبوت تقدّمت وزارة العدل بشكوى أمام محكمة فيدرالية في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.

اعتبرت الوزارة أن العائق يشكل خرقا لقانون الأنهار والموانئ الأميركية، الذي يحمي المجاري المائية العامة ويضعها تحت إشراف فيلق المهندسين في الجيش الأميركي.

جاء في النص أن تكساس تحتاج إلى إذن من فيلق المهندسين في الجيش الأميركي لوضع أي بنية أو حاجز في ريو غراندي.

طلبت وزارة العدل من المحكمة أن تأمر أبوت بإزالة العوائق.