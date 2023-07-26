الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع في المعادي

شارع 9 في المعادي
شارع 9 في المعادي

أعلنت محافظة القاهرة إغلاق شارع 9 بداية من شارع 81 وحتى شارع 83 لبدء مشروع إحلال وتجديد شبكه الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات المنفذة والمرور.

وجرى  وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة المواطنين، وتيسيير حركات المركبات من خلال التحويلات المرورية لحين انتهاء الأعمال. 

التحويلات المرورية:

- تم غلق كلي للطريق (شارع 9) بداية من تقاطعه مع شارع 81 وحتى تقاطع مع شارع 83. 

- القادم من شارع 9 يسلك شارع 81 ثم يمينا شارع القنال ثم يمينا شارع 83 وصولا لشارع 9. 

وتأتى الأعمال لرفع كفاءة الصرف بالمنطقة من خلال العمل بجدول زمني وفي ضوء التنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي، ليتم إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد خط الصرف بشارع 9.

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