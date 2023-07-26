رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد أعمال رصف الطرق

قام المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية ليلا بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، بالإضافة إلى مهندسي تنفيذ المشروعات بنطاق مدينة اطسا، ومهندسي الشركة المسند اليها أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بشأن سرعة انتهاء أعمال البنيه التحيه بالطرق الرئيسية وعمل محاضر تنسيقيه للبدء في أعمال الرصف بشكل فوري، وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ المشروعات.

متابعة أعمال رصف الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم

وخلال جولته تفقد رئيس المركز أعمال رصف الشارع الرئيسي بمدينة اطسا بداية من منطقة التأمينات الاجتماعية وحتى منطقة العتامنة بطول 2200 متر.

خلال جولته تابع رئيس المركز أعمال فرد وتسوية طبقة السن الأولية تمهيدا لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت، مؤكدا أن رئاسة مركز ومدينة اطسا تقوم بتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف وتهيئة الشارع من خلال تسيير الحركة المرورية ورفع الإشغالات أثناء عمل الشركة بتوزيع وفرد طبقة السن بالشوارع المزمع رصفها.

ووجه فراج مهندسي الشركة المسند اليها اعمال الرصف بضرورة توزيع أكوام السن وعدم تركها في أكوام على جانبي الطرق، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا خلال معاينة الطرق على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع كفاءة الطرق وإزالة أي إشغالات تسهيلًا لأعمال الشركة المنفذة للرصف، موجها مهندسي الشركة المسند اليها اعمال الرصف بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف للطرق وذلك لتسهيل الحركة والمرور على المواطنين.

عقب الجولة تفقد رئيس المركز مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ضمن قطاع تحسين البيئة وانشاءات وعمل التكاسي والتغطية على المجاري المائية والترع، لتنفيذ أعمال توسعة الطرق والشوارع.

حيث تفقد رئيس المركز ومرافقيه عددا من المحاور التي تم فتحها وذلك لخلق متنفس مروري لقرى مركز اطسا، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.