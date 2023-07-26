ضبط أسمدة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية المتنوعة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك بإشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز اطسا، وإدارة الرقابة التموينية بالإدارة.

ضبط طن أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وتمكنت من ضبط عدد 20 شيكارة أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية طن واحد من الأسمدة الزراعية صنف يوريا 46%، تم تجميعها بأحد المحلات بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خارج الجمعيات الزراعية.وذلك لدى تاجر أسمدة زراعية بناحية مركز اطسا.

وتم التحفظ على الأسمدة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة اطسا، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين مركز اطسا بالفيوم، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق المركز والطرق الداخلية المتفرعة من طريق الريان الصحراوي جنوب المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح بالفيوم، مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.